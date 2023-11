OVO SU OSLOBOĐENI TAOCI HAMASA: Gazu napustilo 13 Izraelaca, među njima i četvoro dece!

Izraelska vojska saopštila je da je danas pušteno 13 izraelskih talaca, koji su 48 dana držani u zatočeništvu militantne grupe Hamas u Gazi.

Oni su večeras, nakon preliminarne medicinske provere, ušli na teritoriju Izraela.

Izraelski taoci su identifikovani kao Čana Kacir (77), Margalit Mozes (77), Jafa Ader (85), Hana Peri (79), Adina Moše (72), Danijel Aloni (44), Emilija Aloni (9), Ruti Monder (78), Keren Monder (54), Ohad Monder (9), Aviv Ašer (2), Raz Ašer (5) i Dorin Kac-Ašer (34).

Podsećamo, Hamas je danas oslobodio 24 talaca – 13 Izraelaca, 10 Tajlanđana i jednog Filipinca – u sklopu sporazuma, koji je uspostavio privremenu pauzu u neprijateljstvima. Izrael je s druge strane oslobodio 39 palestinskih žena i dece koji su bili zatočeni u izraelskim zatvorima.

Prva grupa od 13 izraelskih talaca, koje je danas oslobodio Hamas, sada je u rukama izraelske bezbednosne službe Šin Bet nakon što je ušla u Egipat preko prelaza Rafa, prenosi "Tajms of Izrael" pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

