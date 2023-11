'ZASTRAŠUJUĆE' Mask jednom rečju prokomentarisao deficit municije u Americi zbog Ukrajine

Izvor: sputnjik, Foto: Tanjug AP/Photo by Evan Agostini/Invision | |

Američki milijarder Ilon Mask samo jednom rečju je odreagovao na post biznismena Dejvida Saksa koji je upozorio da još nije rešen problem nestašice municije u SAD zbog pomoći koja se pruža Ukrajini.

Saks je naveo da je deficit municije u SAD prvi put pomenut pre godinu dana i da ni do dan danas taj problem nije rešen. Deindustrijalizacija je dovela do toga da se smanji borbena gotovost Amerike, rekao je on.

- Zastrašujuće - prokomentarisao je Mask.

Podsetimo, u poslednje vreme zapadni mediji sve češće pišu o tome da u SAD i Evropi jača zamor od ukrajinskog sukoba i da slabi podrška ukrajinskom režimu.

TV En-Bi-Si navodi da američki i evropski zvaničnici već sa Kijevom razmatraju potencijalne posledice mirovnih pregovora sa Rusijom, kao i opšte konture onoga čega će se Ukrajina morati da se odrekne da bi sporazum bio postignut.

