Dečko pretukao, pa ubio ĐULIJU! Nije uspela da pobegne - snimljeni POSLEDNJI TRENUCI života mlade devojke

Bes i gnev izbili su širom Italije nakon ubistva studentkinje Đulije Čeketin (22). Ubistvo mlade žene, navodno od strane njenog posesivnog bivšeg dečka, šokiralo je zemlju i podstaklo obračun sa nasiljem nad ženama.

Nekoliko dana pre nego što je Đulija trebalo da stekne diplomu biomedicinskog inženjera - otišla je da kupi svoju matursku odeću sa svojim bivšim dečkom Filipom Turetom (22). Zatim je par nestao.

Nekoliko dana kasnije pojavili su se snimci sa nadzorne kamere koji pokazuju poslednje trenutke njenog života.

Na snimku se može videti Tureta kako tuče svoju bivšu partnerku na parkingu u blizini njene kuće u Vigonovu, u blizini Venecije, naveo je istražni sudija.

Pokušala je da pobegne, ali tužioci kažu da joj je stavio lepljivu traku na usta, naterao je da uđe u njegov automobil i odvezao se do industrijske zone, gde ju je ponovo napao.

Posle jednonedeljne potrage, njeno telo je pronađeno na dnu jarka, umotano u crne plastične kese.

Njeni ostaci su imali tragove brutalnog ubistva - glava i vrat su joj bili prekriveni sa najmanje 20 dubokih uboda nožem. Veruje se da je umrla u noći 11. novembra.

Uhapšen u Nemačkoj, izručen Italiji

Policija je izdala međunarodnu poternicu i pokrenula masovnu poteru za Filipom Turetom. Njegov automobil je ušao u trag kroz severnu Italiju, u Austriju, a zatim u Nemačku.

Nedelju dana kasnije uhapšen je u blizini Lajpciga, u Nemačkoj, kada je vozač pozvao policiju nakon što je primetio da je parkiran na autoputu sa ugašenim svetlima. Čovek koji je uputio poziv nije znao da je 22-godišnjak tražen zbog ubistva.

Filipo Tureta do sada nije zvanično optužen i danas je izručen Italiji.

Podstaknut izveštajima prijatelja i porodice Đulije o navodnom odbijanju Tureta da prihvati odluku tadašnje devojke da prekine vezu, slučaj je uznemirio mnoge širom zemlje.

Protesti širom zemlje

Očekuje se da će demonstranti u subotu, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, izaći širom Italije da obeleže Đulijino ubistvo, nakon što su održani brojni skupovi i bdenja u čast njenog sećanja poslednjih dana.

- Ovo je scenario koji veoma dobro poznajemo - rekla je Kristina Gamberi, istraživačica sa Univerziteta u Bolonji, ukazujući na 106 žena koje su do sada ubijene u Italiji ove godine, od kojih su većina od strane njihovih partnera ili bivših partneri.

- Ali sa Đulijom nešto je drugačije. A po mom mišljenju, ono što je drugačije je njena sestra Elena - rekla je ona.

Đulijina starija sestra, Elena, odgovorila je na saosećajne medijske prikaze Turete optužujući ga za "kontrolišuće i posesivno ponašanje". Advokat Turete nije odgovorio na zahtev "Gardijana" za komentar.

- Ona uzvraća sa veoma snažnom odlučnošću i besom. I mislim da ona daje glas novoj kolektivnoj svesti koja je zaista raširena među mlađom generacijom - rekla je Gamberi.

🔵Lo sfogo di Elena, sorella di #GiuliaCecchettin sui social: "Io non starò mai zitta. Non mi farete tacere. C'è bisogno di capire che i 'mostri' non nascono dall'oggi al domani. C'è una cultura che li protegge

