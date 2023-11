UHAPŠEN OSAMA! Izrelska vojska i obaveštajna služba Šin Bet ga noćas otkrili u palestinskom izbegličkom kampu, OPTUŽEN ZA UBISTVA (FOTO)

Emanuel Fabijan, ratni izveštač Tajms of Izrael, objavio je jutros najnoviju akciju izraelske vojske na Zapadnoj obali.

On je u postu na društvenoj mreži X (bivši Tviter) naveo da su "Izraelske odbrambene snage (IDF) i Šin Bet uhapsili Osamu Banija Fadla, optuženog da je u avgustu izvršio pucnjavu u Huvari u kojoj je ubio Šeja Sajlasa Nigrekera (60) i njegovog 28-godišnjeg sina Avijada Nira".

Navodi se da je Fadl "uhapšen noćas u izbegličkom kampu Dženin".



U saopštenju IDF je poručeno da je on prilikom hapšenja bio naoružan i da se skrivao u stanu.

The IDF and Shin Bet say Osama Bani Fadl, accused of carrying out the deadly shooting attack in Huwara in August, killing Shay Silas Nigreker, 60, and his 28-year-old son Aviad Nir, was arrested in the Jenin refugee camp overnight. It says he was detained while armed and in a… pic.twitter.com/OrNXOpfjHq