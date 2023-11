KRVAVA SVADBA! Užas kakav se ne pamti - mladoženja ubio mladu i tri svata, pa presudio sebi

Mladoženja sa Tajlanda je ubio mladu i još tri gosta, teško ranio muškarca pre nego što je izvršio samoubistvo na sopstvenoj svadbi u subotu uveče, saopštila je policija.

Policija u Tajlandu

Ubica je identifikovan kao Čaturong Suksuk (29), bivši rendžer sa invaliditetom u nozi koji je predstavljao Tajland u plivanju i streljaštvu na Paraolimpijskim igrama.

Tragični incident dogodio se oko 23.25 sati u subotu na svadbi Suksuka i mlade Kančane Pačuntuek (44).

Par je živeo zajedno tri godine pre nego što su odlučili da se venčaju. Suksuk je bio 15 godina mlađi od mlade.

