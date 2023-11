OSLOBOĐENA I TREĆA GRUPA TALACA Izraleska vojska: u Crveni krst je prebačeno 14 Izraelaca i tri stranca

Izraelska vojska saopštila je da je dobila vest od Crvenog krsta da je Hamas oslobodio 14 izraelskih talaca i tri taoca stranih državljana.

U pitanju je treća grupa talaca koju je Hamas pustio na slobodu u okviru dogovora o četvorodnevnom primirju.



"Na osnovu informacija dobijenih od Crvenog krsta, u Crveni krst je prebačeno 14 izraelskih talaca i tri taoca stranaca", navela je izraelska vojska.

Hamas je oslobodio taoca iz Gaze koji ima rusko državljanstvo i predao ga je Međunarodnom Crvenom krstu, objavio je ovaj palestinski pokret.

U saopštenju se navodi da je ovo učinjeno kao znak uvažavanja stava Moskve.

Nije poznato da li je ovo povezano sa dogovorom između Izraela i Hamasa koji je pre dva dana sklopljen.

U subotu kasno uveče, Hamas je oslobodio 13 Izraelaca i četiri državljana Tajlanda. Zauzvrat, Izrael je oslobodio 39 Palestinaca koji su bili zatočeni u izraelskim zatvorima.

