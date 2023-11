'PRISUTNIJI JE MEDIJSKI RAT, NEGO ŠTO SE NEŠTO DEŠAVA NA TERENU' Životić o ratu u Ukrajini: Ako se ovako nastavi, sukob bi mogao da potraje (VIDEO)

Prof. dr Ilija Životić, stručnjak za bezbednost, kaže da je, kada je u pitanju sukob Rusije i Ukrajine, trenutno prisutan mnogo jači medijski rat, nego što se nešto dešava na terenu.

Kako kaže, trenutno pobednika nema, i iscrpljuju se resursi koje Rusija ima, a to je živa sila, odnosno ljudski resursi.

- Sa druge strane, evropske zemlje, i iz SAD stižu pitanja da li da se nastavi sa pomaganjem Ukrajini. Rat se maltene više ne pominje, narod u Evropi se bavi trenutno drugim stvarima. Ovaj rat će trajati, ako se ovako nastavi, dosta dugo. Zelenski neće na pregovore... Njega je, kažu, Džonson ubedio da ne ide na pregovore, da ne ide za pregovarački sto. Rusija sigurno neće izaći iz rata tako što će povući sile, već će tražiti neke teritorije, a Ukrajina to neće želeti da prihvati - navodi Životić.

Za nas je važno da izvučemo pouke, a to je da se ne oslanjamo na međunaridno pravo, što smo videli i 1999. godine, kaže Životić.

Prof. dr Milos Laban, analitičar, kaže da jedino što je merodavno, jesu činjenice.

- Na medijskom planu je izraženiji sukob, mada je i na terenu žestoko. Nesrazmerna je snaga Rusije u odnosu na ono što je ostalo od Ukrajine. Parole koje ističe Zelenski, uz Ursulu fon der Lajen, a pitanje je do kada će biti tu... Ne znam koliko će mu to pomoći - priča Laban.

Laban kaže da je veliki prilov migranata, u EU ima preko 20 miliona vojno sposobnih muškaraca koji su došli kao migranti.

Advokat Milan Đukić kaže da Zelenski odavno ima ciljeve strateške Ukrajine, a zbog nekih od tih ciljeva, došlo je do sukoba sa Rusijom.

- Intervencija Rusije je prvo bila prikrivena, pa minski sporazumi... Ono što je Zelenski rekao, treba gledati kroz prizmu garancija Ukrajini, ja sam rekao da očekujem da će do primirja doći na proleće, a sada, sve ovo što je rečeno, nekako se poklapa. To je neki zamrznuti konflikt u najavi. Imamo vernike i korisnike. Oni koji su za mir, i oni koji su za rat, od kog imaju korist - kaže on, dodajući da je svaki mir u interesu čovečanstva.

Ukoliko Ukrajina dobije tu vrstu garancija koja podrazumeva njen put ka EU, to je nešto što može da dovede do primirja, odnosno da se o njemu razgovara.

