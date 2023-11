NABHAN ZA PINK: Izrael nije postigao nijedan cilj, nije oslobodio ljude, niti uništio Hamas! (VIDEO)

Danas je 52. dan rata u Izraelu, sukoba koji je započeo napadom pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamas na jug zemlje iz Pojasa Gaze 7. oktobra. Hamas je saopštio da nastoji da produži trenutnu četvorodnevnu pauzu u brorbama s Izraelom i poveća broj oslobođenih talaca.

Nekadašnji ambasador Palestine u Srbiji Mohamed Nabhan kaže da lično, ne veruje da će rat Izraela i Palestine trajati dugo.

- Izrael taj rat vodi 50 dana, a da je za tih 50 dana mogao da oslobodi taoce, oslobodio bi ih do sada. Nije mogao, nije postigao nijedan cilj, da uništi Hamas, oslobodi ljude... Postigao je to da razori Gazu, pobije 30.000 ljudi, pretežno dece i žena. I nema pred Izraelom nijedno rešenje, da se nastave pregovori radi rešenja geneze tog problema. Samo im to preostaje - kaže Nabhan.

Ja predstavljam samo sebe, a govorim u interesu mog naroda. Istorija nije počela 7. oktobra, naveo je Nabhan.

Nekadašnji načelnik beogradskog Centra za obaveštavanje i uzbunjivanje Avram Izrael istakao je za Pink da je 25. novembra bio Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i devojčicama, i ne može da se ne osvrne, da u razmerama kada se razmenjuju žene i deca, ukaže na povod ovog rata, gde je zabeleženo sistemsko silovanje žene od strane terorista Hamasa.

- Više je primera svega toga. Imamo dokaze. Jedno od svedočenja je da su ženu skinuli, završili šta su imali, pa je dali drugom teroristi. Trudnu majku su zlostavljali, rasekli joj stomak, ubili fetus, dve tinejdžerke upucane u glavu, krvave u vaginalnom delu, sa spermom po njima... Baka od 94 godine kaže da su joj unuku silovali, pa je ubili... - navodio je primere.

Da li je sada moguće, da taj Hamas nije hteo da pusti taoce? - pita se Izrael.

