'UKRAJINCI I DALJE NANOSE TEŠKE GUBITKE RUSKIM OSVAJAČIMA' Gensek NATO sumirao borbena dejstva, ima poruku i za TURSKU

Ukrajina i dalje nanosi "teške gubitke" Rusiji posle nekih od "najitenzivnijih borbi" od početka rata u februaru 2022. godine, rekao je danas generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg.

- Ukrajinci mogu da nanesu teške gubitke ruskim osvajačima, kako po pitanju vojnika tako i po borbenom kapacitetu - rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare u Briselu.

On je rekao da su ti vojni gubici naneti tokom poslednjih nedelja.

Pored toga, Stoltenberg je na konferenciji za novinare u Briselu pozvao Tursku da ratifikuje prijem Švedske u Alijansu "što je pre moguće".

- Švedska je održala svoja obećanja i sada je došlo vreme da Turska finalizuje proces pristupanja te zemlje - rekao je Stoltenberg.

Turski parlament je sredinom novembra počeo raspravu o protokolu pristupanja Švedske NATO koji je na čekanju od maja 2022, a za koji je potrebno jednoglasno odobrenje 31 člana Alijanse.

