MOSKVU 'PROGUTALA' CRNA MEĆAVA! Jezive scene na jugu zemlje: TALASI GUTAJU PUTINOV OMILJENI GRAD (FOTO, VIDEO)

Oluja veka ili "megaoluja", kako je nazivaju ruski mediji, zahvatila je u nedelju jug Rusije i anektirano poluostrvo Krim, objavile su spasilačke službe, a u susednoj Ukrajini više od 2000 mesta ostalo je bez struje i blokirani su autoputevi. Istovremeno se Moskva bori sa nezapamćenim mećavama.

Rusko ministarstvo za energetiku objavilo je da je gotovo dva miliona ljudi u ponedjeljak bez struje u Rusiji, zatim na nezakonito anektiranom poluostrvu Krimu i u četiri ukrajinske regije koje je Rusija okupirala: Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson, prenosi agencija TASS.

А такая обстановочка сейчас в Сочи pic.twitter.com/H8LsVETFkq — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) 27. новембар 2023.

Lokalni mediji izvestili su o najmanje četiri smrtna slučaja povezana s olujom.

Državna agencija TASS izvestila je da je jedna osoba stradala u turističkom gradu Sočiju, druga na Krimu, a treća osoba na brodu u Kerčkom tesnacu, koji odvaja Krim od ruskog kopna. Još nema detalja gde je stradala četvrta osoba.

Dramatično je i u Ukrajini gde je preko 2.000 sela ostalo bez struje, a oluja je zahvatila i Moldaviju, Gruziju i Bugarsku.

U regiji Krasnodaru, gde se nalaze Rusima omiljena letovališta Soči i Anapa, oluja je iščupala stotine stabala i uništila metalne konstrukcije na plažama, a ima i povređenih, objavilo je rusko ministarstvo za hitna stanja.

WATCH: Footage shows giant waves amid massive flooding due to Storm Bettina in Sochi, Russia along the Black Seapic.twitter.com/E4axzOKJ7m — Insider Paper (@TheInsiderPaper) 27. новембар 2023.

A Vitiazevu blizu Anape, oluja je uzrok nasukavanja velikog teretnog broda "Blue Shark", koji plovi pod zastavom Belizea, objavilo je ministarstvo.

U Sočiju je nevreme poremetilo železnički saobraćaj jer su se urušila stabla na prugu, a u Novorosijsku, takođe u regiji Krasnodaru, udari vetra do 86 km/sat prouzrokovali su talase visoke 8 metara.

Na Krimu je Crno more preplavilo puteve, a ruska televizija objavila je snimke talasa koji zapljuskuju automobile u vožnji.



Guverner Krima Sergej Aksionov objavio je na aplikaciji Telegram da je ponedeljak proglasio neradnim danom zbog nevremena te izvanredno stanje za to poluostrvo u sastavu Ukrajine koji je Rusija pripojila 2014.

"Proživeli smo pravi Armagedon, stanovnici se ne sećaju da su videli vetar i talase takve snage", rekao je predsednik parlamenta Krima Vladimir Konstantiov.

Zbog oluje bez struje je ostalo 400.000 ljudi u ponedeljak ujutro na Krimu gde meteorološka prognoza ne najavljuje poboljšanja već kišu, sneg i snažne udare vetra.

Uništena ruska linija odbrane na Krimu?

Velika oluja Betina, koja je u nedelju opustošila poluostrvo Krim na jugu Ukrajine, navodno je, barem prema ukrajinskim zvaničnicima, uništila linije odbrane Rusije na moru, piše "Njuzvik".

Savetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova Anton Geraščenko tvrdio je na društvenoj mreži X da su u oluji nastradale odbrambene strukture koje su Rusi izgradili na obalama Krima.

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.



According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.



The speed of wind at the coasts… pic.twitter.com/D9fFoISSYK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 26. новембар 2023.



"Oluja je oprala rovove koje je ruska vojska iskopala na okupiranom Krimu", napisao je Geraščenko na X-u.

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.



According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.



The speed of wind at the coasts… pic.twitter.com/D9fFoISSYK — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 26. новембар 2023.

"Prema informacijama u krimskim medijima, voda je u Jevpatoriji uništila odbrambenu liniju na obali, zgrade u kojima su boravili inženjeri te borbene pozicije. Brzina vetra na obalama okupiranog Krima dostiže 115-130 kilometara na sat, talasi su visoki 8-9 metara. Na Krimskim planinama vetar je do 150 kilometara na sat", naveo je on.

Nezavisni vojni analitičar H. I. Saton takođe je na X-u objavio da je oluja poharala Krim i stanje pre oluje uporedio sa stanjem nakon nje.

Deo Ukrajine bez struje

Ukrajinske vlasti objavile su da je više od 2000 mesta u 16 regija ostalo bez struje, a više od desetak autocesta zatvoreno je za vozila.

Ekstremni vremenski uslovi dolaze dok desetine hiljada vojnika popunjavaju prve linije fronta u 21-mesečnom ratu s Rusijom i usred straha da bi Moskva ove zime mogla u vazdušnim udarima da gađa električnu mrežu.

Najmanje 1370 teretnih kamiona zapelo je, a 840 automobila moralo je biti odvučeno zbog snežnih nanosa koji su na nekim mestima bili visoki dva metra, napisao je ministar unutarnjih poslova Ihor Klimenko na Telegramu.

Južna i središnja Ukrajina najteže su pogođene, rekao je.

Više od 1500 spasilaca učestvovalo je u ogromnim naporima čišćenja, prema državnoj hitnoj službi, koja je objavila fotografije automobila, autobusa i teretnih kamiona koji su skrenuli sa snegom zametenih puteva.

Najveći ukrajinski privatni dobavljač energije DTEK saopštio je rano u ponedeljak da je uspeo da obnovi snabdevanje strujom za gotovo 250 naselja.

How it started. How it's going.#Russian beach defenses in Crimea being hit hard by the storm, possibly much washed away.



(Photos not exact same location, but good indication what to expect) pic.twitter.com/o1AfM4Eda1 — H I Sutton (@CovertShores) 26. новембар 2023.

U nedelju je gradonačelnik crnomorske luke Odese pozvao stanovnike da ostanu kod kuće, a vlasti su upozorile da se snabdevanje vodom prekida zbog nestanka struje zbog kojih crpke nisu radile.

Ukrajinska granična služba takođe je u nedelju saopštila da je Moldavija privremeno obustavila pristup vozilima svojoj teritoriji s dva prelaza u regiji Odesi.

Crna mećava pogodila Moskvu

Snažna "crna mećava" zahvatila je Moskvu, saopštili su meteorolozi.

Sneg je počeo da pada juče, ali se očekuje da će padati i sutra. Meteorolozi smatraju da će ovo verovatno biti najjače nevreme koja je pogodilo Rusiju u novembru, javlja "Raša tudej".

Načelnik Hidrometeorološkog centra Rusije Roman Vilfand rekao je da je od sinoć na Moskvu palo oko 35 odsto mesečnog proseka snega. Grad je praktično zagušen, a snežni nanosi su visine 16 centimetara.

Otkazani letovi, čiste se putevi

Gradska uprava apelovala je na vozače da ostave vozila na parkinzima i prebace se na gradski transport. Najmanje osam letova je otkazano, a oko 40 drugih kasni na moskovskim aerodromima.

Na licu mesta je oko 50 jedinica sa posebnom opremom za čišćenje puteva, zajedno sa oko 1.500 radnika. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da će se obimne padavine nastaviti i sutra celi dan i da će pasti još najmanje četiri centimetra snega.

On je, takođe, upozorio na jak vetar u Moskvi.

- Situacija se može dodatno pogoršati kada temperatura počne da raste jer će putevi biti klizavi - dodao je Sobjanin.

Šta je "crna mećava"?

Meteorolozi kažu da fenomen "crne mećave", koja je česta na ruskom dalekom severu zemlje, nastaje kada pahulje lete gotovo paralelno sa površinom zemlje zbog čega se smanjuje vidljivost na oko 100 metara.

Oluja ovog tipa krajem jeseni zadnji put je pogodila Rusiju 1977. godine.

