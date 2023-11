SNEŽNA OLUJA PRAVI HAOS U UKRAJINI: Poginulo najmanje 10 ljudi, naselja bez struje, vozila zarobljena u snegu

Deset osoba je poginulo, a 23 su povređene, uključujući dvoje dece, u snežnim olujama u Ukrajini, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

Ledeni vetrovi i oluje pogodili su Ukrajinu od nedelje, prekidajući snabdevanje električnom energijom i blokirajući puteve, posebno na jugu zemlje, prenosi Rojters.

"Zbog pogoršanja vremenskih uslova, 10 ljudi je poginulo u Odeskoj, Harkovskoj, Nikolajevskoj i Kijevskoj oblasti", napisao je Klimenko na Telegramu.

Naveo je da je 411 naselja u 11 oblasti bez struje, a da je više od 1.500 vozila moralo da se izvlači iz snežnih nanosa.

U Odeskoj oblasti je skoro 2.500 ljudi spaseno nakon snežne oluje, saopštio je gubernator Oleh Kiper, dodajući da je trenutno 313 naselja u toj oblasti bez struje.

