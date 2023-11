Predrag Jeremić, urednik informative na portalu Pink.rs istakao je za TV Vesti da, kada je u pitanju rat u Ukrajini, novo to, što je Sergeju Lavrovu dotvoljeno da ka Makedoniji leti preko teritorija koje su uvele sankcije Rusiji.

- Po mom mišljenju, stanovišta sam da se hlade odnosi prema Rusiji. 17.500 sankcija je sprovedeno prema Moskvi od 2014. godine. Ali, mislim da je jasno Evropi i svetu da su oni oslabili u ovom odnosu. Evropa pokušava da pravi blagi otklon od Ukrajine, ali videćemo u nekom narednom periodu šta će biti. Mislim da će biti sve veći i veći otklon zapada od Ukrajine - kaže Jeremić.

Jeremić je potom govorio o situaciji u Izraelu, Jeremić kaže da je teško da će Izrael dozvoliti da u ovom trenutku Maruan Barbuti, koji je bio lider prve i druge antifade bude na slobodi.

- Bar u ovom trenutku to sigurno neće dati. Drago mi je da je primirje produženo na dva dana, i iskreno, teško je da se očekuje da će ioet biti. Izrael će u sukobu sa Hamasom ići do kraja, što će nažalost dovesti do još stradanja, i mladih i dece... Do sada po podacima Hamasa, 12 i nešto hiljada stanovnika Palestine je poginulo, od toga, pola dece. Sačekaćemo dva dana da vidimo šta će biti. Izrael se neće zadovoljiti samo severom, sada ih ima i na jugu pojasa Gaze. Na severu više nema života. Videli smo kako sve izgleda. Nema tu više uslova ni za lečenje, ni ništa - rekao je Jeremić.

Kako Jeremić dodaje, zanimljivo je ponašanje Ilona Maska, podsećajući da je takođe, koliko i za ovaj, bio zainteresovan i za sukob u Ukrajini.

- Činilo se da je na jednoj, pa na drugoj strani, pa nije nigde. Čovek je biznismen, i posmatram ga tako i u ovoj priči Izraela i Hamasa. Hajde da ne prenagljujemo, možda u njemu leži humanitarac - dodao je Jeremić potom.

Jeremić kaže da izraelski obaveštajci nisu naivni ljudi, i da su među najboljim na svetu.

- Do početka sukoba, Netajnjahu nije dobro stajao, sve je govorilo da će da izgubi. A sada ta odlučnost Izraela da se završi sa Hamasom, pa traženje civila... On već preti... On želi njegove ljude, i to je sigurno... Ali ima tu dosta i politike, odnosno političke igre kako bi profitira. Nažalost, želi da ga ostvaruje preko sukoba. Ja tu ne bih isključio SAD, vidimo koliko su zainteresovani... Kako se bliže izbori u SAD, i Bajdenu odgovara taj mir, govori se o međunarodnim trupama gde su SAD, Turska... - dodao je Jeremić.

