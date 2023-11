HAMAS ODBIJA DA OSLOBODI NAJMLAĐEG TAOCA - Desetomesečni Kfir ostaje ljudski štit

Izrael je tvrdio da je Hamas premestio svog najmlađeg taoca na liniju vatre IDF-a, nekoliko sati nakon što je sinoć primio četvrtu grupu talaca iz terorističke grupe, javlja "Daily Mail".

Hamas je predao desetomesečnog Kfira Bibasa odvojenoj palestinskoj terorističkoj grupi u južnom gradu Kan Junis, izjavio je danas portparol IDF.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga pukovnik Avihai Adrei rekao je da "bebe sa crvenom kosom" "sada drži jedna od frakcija" u oblasti oko Kan Junisa u Gazi, navodi se u poruci objavljenoj na X.

Beba Kfir je upravo naučila da hoda kada je zajedno sa bratom Arielom (4) i majkom Širi (32) odvedena iz porodične kuće u kibucu Nir Oz tokom Hamasovog upada 7. oktobra.

Tokom smrtonosnog napada na Izrael, Širi, njen suprug Jarden (34) i dva mlada dečaka očajnički su se sakrili u sigurnoj sobi naoružani samo pištoljem, da bi bili izvedeni kada su im napadači Hamasa razvalili vrata.

Slika dvojice dečaka koje nosi njihova uplakana majka Širi, dok su marširali iz svojih domova, bila je jedna od najupečatljivijih objavljenih u prvim danima rata između Izraela i Hamasa.

Jardenova sudbina je nepoznata, a veruje se da je on ili mrtav ili jedan od otprilike 200 talaca koji su ostali u pritvoru Hamasa.

Njihova porodica je u današnjem saopštenju navela:

"Proživljavamo trenutke velike neizvesnosti. Spoznaja da nećemo dobiti zagrljaj kakav smo priželjkivali ostavlja nas bez teksta."

Kfir Bibas is 10-months-old and has spent 52 days of his life in captivity. His family is pleading for him and his four-year-old brother Ariel to be brought home. “They shouldn’t be kept like this. It's inhumane. It’s so scary. Are these the enemies of Hamas?” pic.twitter.com/VFJDDy5wLw