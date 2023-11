'VAŽNA RAZMENA MIŠLJENJA' Borelj: Potreban napredak učesnika u dijalogu Beograda i Prištine

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj izjavio je da su šefovi diplomatija članica NATO na sastanku u Briselu imali važnu razmenu mišljenja o situaciji na Zapadnom Balkanu.



- Šefove diplomatija upoznao sam o trenutnoj situaciji u vezi sa dijalogom koji se vodi pod okriljem EU. Potreban je napredak učesnika u dijalogu - napisao je Borelj na društvenoj mreži "X" (Tviter).

