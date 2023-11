VILIJAM SE STALNO SVAĐA S OCEM, A KEJT NIJE NIKAKVO NEVINAŠCE: Isplivale prljavštine o omiljenom kraljevskom paru! ŠOK TVRDNJE

Omid Skobi ni pre nije bio omiljen među Britancima koji vole kraljevsku porodicu (a to je, još uvek 62 odsto ukupne populacije Ostrva i više od 50 odsto u svim starosnim grupama), a novom, upravo objavljenom knjigom "Endgame", osigurao je trajno počasno mesto među metama kluba mrzitelja krune.

Među prvima se javio Pirs Morgan, veliki branitelj krune i bespoštedni kritičar princa Harija i Megan Markl, koji je svoju kolumnu u "The Sun-u" naslovio biranim rečima: "Omid Skobi je lažljiva ulizica koja zarađuje za život trgujući smećem o kraljevskoj porodici... Znam da je ‘Endgame‘ puna laži".

Skobi, koji je jedan od autora famozne knjige "Finding Freedom", o Megzitu iliti odlasku Saseksovih, Harija i Megan iz kraljevske porodice, u svom novom uratku bacio se na "seciranje" odnosa među Vindsorima, posebno prestolonaslednika, princa Vilijama i kralja Čarlsa. Ukratko: kraljevska porodica prepuna je ambicija, sumnji i nadmetanja, a u srcu svega su princ i princeza od Velsa, Vilijam i Kejt.

Iako nastojanja da se baci negativno svetlo na ovaj dvojac nisu novost, Skobi je u knjizi izneo niz senzacionalnih tvrdnji o njihovom stavu prema drugim članovima porodice, posebno princu Hariju.

Prema pisanju "The Independent-a", Skobi se naširoko bavi navodnom svađom između kralja Čarlsa i njegovog starijeg sina. Vilijama opisuje kao ambicioznog, nestrpljivog princa, odlučnog da povede kraljevsku porodicu u budućnost, spremnog da prekrši pisana pravila i radi na svoj način. Iako Vilijam poštuje oca, piše Skobi, razlike u njihovim stavovima mogle bi da postanu problematične u godinama koje dolaze. Otac i sin bliski su kada su u pitanju frustracije oko Harija, ali se razilaze kada je u pitanju vođenje kraljevine.

On opisuje Bakingemsku i Kensingtonsku palatu, dakle kabinete kralja i princa, kao "košnice koje zuje od nadmetanja i različitih planova i ideja o modernizaciji monarhije". Za razliku od svog oca koji je "znao gde mu je mesto" dok je decenijama čekao da zasedne na presto i bio u senci obožavane kraljice Elizabete II, Vilijam je mnogo ambiciozniji. Inače, prema anketama iz juna ove godine, princ Vilijam je najpopularniji član kraljevske porodice (95 odsto), a slede ga princeza Ana i supruga Kejt s 93 odsto. Kralj Čarls je tek četvrti sa 62 odsto.

Kroz niz događaja iz 2019. godine, Skobi analizira odnos britanskih medija s princem i princezom od Velsa. Princ Hari je u raznim intervjuima i dokumentarnoj seriji "Harry i Meghan" za Netflix, tvrdio kako priče o Megan cure s Dvora, a negativno pisanje o njoj trebalo je da skrene pažnju s drugih članova kraljevske porodice.

Primer za to je odmor Vilijama i kejt u dvorcu Balmoral u Škotskoj u leto 2019. godine, koji je prema Skobiju bio "predstava za javnost". Naime, par su mediji tada obasuli pohvalama jer su bukirali let danas nepostojećim avio-prevoznikom Flybe za skromne 73 funte, dok su Hari i Megan u tom periodu imali četiri leta privatnim avionima u 11 dana.

Skobi tvrdi kako javnost nije znala da avion u kom su bili Vilijam i Kejt, nije imao logo kompanije. Kako su šefovi hteli da njih dvoje koriste avion s oznakama, jedan takav prazan poslat je u Škotsku i odmah se vratio, takođe prazan, nakon što je prinčevska porodica stigla u Aberdin. Dva leta ostavila su popriličan karbonski trag, četiri i po tone ugljen-dioksida, preciznije.

"Njihovo savršeno porodično putovanje razotkriveno je u pravom svetlu, bila je to predstava za javnost", napisao je Skobi. Doduše, izvor blizak porodici izjavio je kako par nije znao da dodatni let, niti su tražili poseban tretman.

Skobi u knjizi takođe tvrdi kako Vilijam misli da je "vojska terapeuta" Hariju isprala mozak.

Autor smatra da je odnos među braćom, naslednikom krune i rezervom, teško popraviti jer je ponor između njih sve dublji. On tvrdi kako Vilijam veruje da je Hari naškodio porodici svojim javnim istupima i "kalifornijskim" stavom o sopstvenoj veličini. Razni terapeuti nisu pomogli Hariju i stariji brat ga "više ne prepoznaje".

"Vilijam oseća da je izgubio Harija i ne želi da poznaje ovu verziju princa", poverio je neki insajder Skobiju.

S druge strane, Hari je navodno spreman da krene dalje, bez obzira na to hoće li on i Megan dobiti izvinjenje "zbog svega što su doživeli od porodice od svog venčanja".

Posebno se bavi, o čemu se puno pisalo ovih dana, odnosom Kejt i Megan, koji je od početka bio klimav - Kejt je provela "više vremena pričajući o Megan nego pričajući s njom" i "šaljivo bi se stresla kada bi se spomenulo Meganino ime".

A Kejt, princeza od Velsa je, po Skobiju, "ostvarenje sna za instituciju" - buduća kraljica je, piše, "uspešno potisnula stvarnu sebe, postala enigma za javnost, a možda i za sebe samu".

Jedan od najvećih "grehova" koji Skobi pripisuje Vilijamu je da je on, kada je umrla kraljica Elizabeta, "ignorisao brata", te je Hari "bio prepušten sam sebi". Poznato je da je kralj Čarls nazvao Harija i rekao mu da odmah dođe u dvorac Balmoral, gde je kraljica Elizabeta provela poslednje nedelje života i gde je preminula, ali on je bio prisiljen da plati privatni let 37.000 funti, jer je Vilijam organizovao let samo za sebe i prinčeve Endrua i Edvarda.

Skobi govori i o tome kako je Hari za smrt svoje bake saznao "iz vesti". Njegov avion je kasnio zbog loših vremenskih uslova, vest o kraljičinoj smrti objavljena je u 18.30, a Hari je sleteo u Aberdin u 18.50 - Megan mu je poslala poruku da je nazove jer je na BBC-u videla šta se dešava.

"Hari je bio slomljen. Kraljica mu je značila sve", piše Skobi, koji se u knjizi bavi i rasizmom, te raspravom o tome ko se pitao kakve će boje kože biti sin Saseksovih, Arči, odnosom prema princu Endruu i drugim temama koje većinu Vindsora prikazuju u nimalo laskavom svetlu.

S druge strane, tvrdi, Hari je jako dobro. Uprkos tome što nema gotovo nikakav odnos s ocem, bratom i ostatkom familije u Ujedinjenom Kraljevstvu, on je fokusiran na očinstvo, na svoju decu, Arčija i Lilibet. Skobi kaže da veliku pažnju posvećuje mentalnom i fizičkom zdravlju, radi s ličnim trenerom, planinari, vozi bicikl, praktikuje ledene kupke.

Kada je porodica u pitanju, ni njegova supruga Megan ne može da se pohvali idiličnom slogom - upravo je objavljeno kako joj preti još jedno suđenje za kaljanje ugleda njene polusestre Samante Markl. Ona tvrdi da ju je Megan popljuvala jer je ona razotkrila njene laži o usponu "preko trnja do zvezda" i traži 75.000 dolara odštete. Suđenje bi trebalo da se održi za godinu dana, u Tampi na Floridi, ali još uvek postoji mogućnost da sudija, kao i prošlu, odbaci i ovu tužbu, pa do susreta sestara na sudu ni ne dođe.

