'LEZITE NA POD' Panika u AVIONU: Totalni haos, sve se trese, žena pala na pod

Putnici u avionu Aeroflota, koji su leteli iz grada Petropavlovsk Kamčatski ka Moskvi, dugo će pamtiti 25. novembar 2023.

Boeing 777-300 uleteo je u jake turbulencije iznad severnih planina Urala, a među ljudima je nastala panika.

Svedoci navode da je letelica počela da se trese iznenada. Usred haosa, žena koja se vraćala iz toaleta prema svom sedištu pala je na pod i povredila glavu.

Na društvenim mrežama kruže snimci iz aviona koji prikazuju kako se Boing 777-300 trese i paničnu reakciju ljudi.

Putnici su prvo dobili instrukcije da vežu pojaseve, a zatim da legnu na pod, prenosi BNN.

Žena po imenu Ljubov rekla je ruskim medijima da se panika, koju je izazvala turbulencija, brzo proširila kabinom.

Po sletanju u Moskvu, povređenu putnicu su zbrinuli lekari.

On November 25, passengers were screaming during severe turbulence on an #Aeroflot Boeing 777-300ER flight #SU1731 en route to #Moscow from Petropavlovsk-Kamchatsky.



