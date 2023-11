'UBIJENO DVOJE DECE' Izraelska vojska sprovodi raciju u logoru na Zapadnoj obali

Izraelske odbrambene snage (IDF) ubile su danas dvoje palestinske dece u okviru napada na kamp u gradu Dženin na Zapadnoj obali.

Palestinska agencija Vafa prenosi, pozivajući se na bezbednosne i lokalne izvore, da su IDF, uz pretnju oružjem, primorale stanovnike naselja Damj unutar logora Dženin da napuste svoje domove nakon masovnog razaranja kuća i ulica u komšiluku i bombardovale jednu kuću iz drona.

Al Džazira javlja, pozivajući se na palestinsku novinsku agenciju Vafa, da su izraelske snage preuzele povređenu osobu iz vozila hitne pomoći dok je ona bila transportovana u bolnicu.

🚨Israeli occupation forces prevent PRCS paramedics 🚑from reaching a besieged neighbourhood in Jenin Refugee Camp, despite the presence of injured persons who need help and whose life is threatened.#Jenin #NotATarget#IHL pic.twitter.com/ATCVDmBKHD