MESECIMA IMAO NESNOSNE GLAVOBOLJE, POČEO JE DA GUBI VID: Lekari se šokirali kad su pronašli uzrok 'Otkud ovo ovde?!'

Nakon što je pet meseci patio od jakih glavobolja, curenja nosa i gubitka vida, jedan muškarac iz Vijetnama hitno je prevezen u bolnicu. Lekari su tamo 35-godišnjeg čoveka pitali zna li šta bi moglo da uzrokuje njegove simptome, ali on nije imao pojma o čemu je reč.

Osoblje bolnice u gradu Dong Hoi napravilo je CT njegove glave i otkrilo bizaran problem. Otkrili su da muškarac pati od tenzijskog pneumocefalusa, neobičnog, ali po život opasnog neurohirurškog urgentnog stanja, uzrokovanog traumom glave, ali medicinski veštaci su na pregledu naišli i na slomljene štapiće za jelo koji su se pacijentu kroz nos zabili u lobanju.

