Stravični snimci iz Jerusalima: Napadači izašli iz vozila i počeli da pucaju, ljudi beže

Raste broj ubijenih.

Najmanje tri osobe su ubijene, a šest je ranjeno jutros u terorističkom napadu na autobuskoj stanici u Jerusalimu.

Do napada je došlo u ulazu u grad, javljaju mediiji.

The Jerusalem post piše da su među ubijenima žena (24) i muškarac (73).

Na društvenim mrežama pojavili su se stravični snimci napada.

Na jednom od njih vidi se kako napadači izlaze iz vozila i počinju da pucaju u ljude na stajalištu, koji beže u panici.

Upozoravamo vas da su snimci uznemirujući!

Telegraf nije mogao da potvrdi autentičnost snimka.

Prema navodima policije, dvojica terorista iz istočnog Jerusalima sa M16 i pištoljem stigla su u četvrtak ujutro na raskrsnicu Givat Šaul blizu ulaza u Jerusalim i počeli da pucaju na civile na obližnjoj autobuskoj stanici.

