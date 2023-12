TREĆINA TINEJDŽERA JEDVA ČITA I PIŠE: U ovoj zemlji mobilni telefoni su UNIŠTILI školstvo, usledila HITNA MERA vlade!

Istraživači iz novozelandske dobrotvorne organizacije za obrazovanje upozorili su prošle godine na “krizu pismenosti” u zemlji.

Vlada Novog Zelanda planira da zabrani upotrebu mobilnih telefona u školama kako bi se suprotstavila zabrinjavajućem padu pismenosti među učenicima, izjavio je konzervativni premijer Kristofer Lukson. “Zabranićemo telefone u školama. Želimo da naša deca uče, a naši učitelji podučavaju”, rekao je Lukson tokom posete jednoj školi u Oklendu.

Premijer veruje da će ova mera sprečiti ometanje časova i pomoći učenicima da se bolje usredsrede na gradivo. Ovu vest su preneli novozelandski mediji.

Istraživači iz novozelandske dobrotvorne organizacije za obrazovanje upozorili su prošle godine na “krizu pismenosti” u zemlji, otkrivši da više od trećine 15-godišnjaka jedva zna da čita ili piše. Ova mera je odgovor na tu krizu.



Istraživanja o uticaju zabrane mobilnih telefona u školama na akademske rezultate su podeljena.

Neka istraživanja pokazuju da zabrana mobilnih telefona može dovesti do poboljšanja u akademskim performansama. Na primer, istraživanje iz Španije pokazuje da je zabrana mobilnih telefona dovela do značajnog smanjenja slučajeva vršnjačkog nasilja među tinejdžerima. Takođe, otkriveno je da je ova politika imala pozitivan i značajan efekat na PISA rezultate u regionu Galicija, što je ekvivalentno 0.6-0.8 godina učenja matematike i oko 0.72 do skoro jedne godine učenja nauke.

S druge strane, istraživanje iz Švedske iz 2020. godine koje je ispitivalo ocene srednjoškolaca pre i posle zabrane mobilnih telefona tokom godinu dana nije pokazalo nikakav uticaj.

Dakle, dok neka istraživanja pokazuju da zabrana mobilnih telefona može imati pozitivan uticaj na akademske rezultate i smanjenje vršnjačkog nasilja, druga istraživanja ne pokazuju takav uticaj. Ovo ukazuje na to da efekti zabrane mobilnih telefona mogu značajno varirati u zavisnosti od konteksta. Stoga, iako bi zabrana mobilnih telefona mogla pomoći u rešavanju problema sa pismenošću u Novom Zelandu, to nije garantovano.