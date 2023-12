POLICIJA TRAGA ZA SERIJSKIM UBICOM! Na meti beskućnici - Napada noću, stiglo upozorenje!

Policija Los Anđelesa traga za serijskim ubicom nakon što su tri beskućnika ubijena u odvojenim incidentima.

Ubistva su se dogodila između 26. i 29. novembra.

Policija je objavila snimak osumnjičenog koji je zabeležila nadzorna kamera. Mediji navode da je u pitanju muškarac koji nosi kapuljaču i vozi automobil tamne boje.

Šef lokalne policije Mišel Mur rekao je da je formirana specijalna operativna grupa sa zadatkom da otkrije identitet potencijalnog serijskog ubice koji napada najugroženije pripadnike zajednice.

Sva tri ubistva beskućnika su se dogodila u ranim satima. Mur je rekao da su sve tri žrtve ubijene dok su spavale ili se spremale da odu u krevet.

Los Angeles police are hunting a potential serial killer after three homeless people were shot dead in separate incidents.



Read more 🔗 https://t.co/z344Xc07d5