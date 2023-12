Aerodrom u Minhenu okovan snegom: Bavarska ostala bez letova do nedelje

Svi letovi sa Međunarodnog aerodroma Minhen (MUC) otkazani su u subotu zbog velikih količina snega koji je praktično zavejao glavni grad Bavarske. Otkazani su i letovi ka ovom vazduhoplovnom čvorištu.

Prvi letovi otkazani su u subotu u ranim jutarnjim satima dok je mećava još trajala. Isprva se očekivalo da će vazdušni saobraćaj ponovo biti uspostavljen oko podneva, ali se od te ideje odustalo, jer je sneg padao nesmanjenom žestinom uz jake udare vetra.

Koliko je situacija na Međunarodnom aerodromu Minhen dramatična najbolje se videlo iz objave na nalogu vazduhoplovnog portala fl360aero koji je na mreži X objavio snimak poslovnog aviona koji je pod težinom snega i leda "seo" na rep! na svojoj parking poziciji!

I pored toga što je za nedelju najavljeno ponovno uspostavljanje avio-saobraćaja u jutarnjim satima, aerodromski zvaničnici su preko medija i internet stranica aerodroma savetovali sve putnike da ne kreću ka aerodromu dok ne provere status svog leta, iako je na stotine otkazanih letova značajno poremetilo vazduhoplovnu svakodnevicu.

Hundreds of flights in and out of the Munich International Airport (MUC) of Germany were cancelled on Saturday because of heavy snowfall.



Munich Airport : Due to the continuing heavy snowfall, there will be no air traffic probably until 6 a.m. tomorrow,Dec 3.



