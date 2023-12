JAPANU PRETI CUNAMI: Upaljeno upozorenje, objavljena tačna satnica kada se očekuju OGROMNI TALASI! (VIDEO)

Upozorenje na cunami izdato je za zapadnu pacifičku obalu Japana, nakon velikog zemljotresa na Filipinima, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Agencija je dodala da su talasi cunamija, visine 40 centimetara, primećeni su na japanskom ostrvu Hačidžodžima, posle razornog zemljotresa od 7,6 Rihterova stepena na Filipinima.

Agencija je ranije upozorila da bi talasi mogli dostići metar u visinu, dok je američka služba za upozorenje na cunami objavila ranije da nema više opasnosti od velikih talasa.

Significant #earthquake damage in Butuan, #Caraga , #Philippines . These images were from a hospital, a mall, & a warehouse. 📷: Michael Trillo (Facebook) #EarthquakePH pic.twitter.com/M8PAL9Zser

Japanska agencija navodi da se talasi od 1 metra očekuju na japanskoj obali u nedelju, oko 1.30 časova ujutru po lokalnom vremenu, javlja televizija "NHK".

Na decu pao krov škole

Podsećamo, danas je zemljotres pogodio drugo najveće filipinsko ostrvo, Mindanao, koji je izazvao nezapamćena oštećenja i stravične prizore!

Društvenim mrežama dele se stravični snimci zemljotresa, kao i posledice usled jakog potresa.

Powerful 7.6 magnitude earthquake rocks #Philippines. US tsunami warning system issued a warning, which is expected to hit Philippines and Japan. It was at a depth of 63 km (39 miles).#earthquake #Prayforphilippines pic.twitter.com/A9tu1NdREb