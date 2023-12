DETALJI TERORISTIČKOG NAPADA U PARIZU - Nemački turista na smrt izboden (VIDEO)

Jedan nemački turista sinoć je na smrt izboden u terorističkom napadu u Parizu u blizini Ajfelove kule, a povređene su još dve osobe.

Uhapšeni napadač, koji je odranije poznata francuskim vlastima kao radikalni islamista sa psihičkim problemima, na smrt je izbo nožem nemačkog turistu i ranio još dve osobe, saopštili su zvaničnici, prenosi pariski Mond.

Napad se dogodio u trenutku maksimalno pojačanih bezbednosnih mera širom Francuske zbog dešavanja na Bliskom istoku i rata između Izraela i Hamasa.

"Nećemo pokleknuti pred terorizmom", napisala je nakon napada francuska premijerka Elizabet Born na platformi Iks (Tviter).

Terrorist attack in Paris with hammer and knife shouting "Allah Akbar". One dead and two injured. pic.twitter.com/puhYBn5Kwj