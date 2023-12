POLITIČAR POGINUO U PADU AVIONA - Poslanik sa saradnicima bio u letelici koja se srušila nakon poletanja (VIDEO)

Paragvajski političar Valter Marks i još troje ljudi poginuli su prilikom pada aviona u subotu uveče.

Letelica se srušila nedugo nakon poletanja, na nekih 200 kilometara od prestonice Asunsiona.

U nesreći su stradali poslanik vladajuće partije Kolorado i trojica muškaraca koji su bili deo njegovog tima, navodi se u policijskom izveštaju.

#WATCH : A plane crashes in Paraguay, killing lawmaker Walter Harms of the ruling party and 3 members of his team.#PlaneCrash #plane #crash #Paraguay #BreakingNews #LatestNews pic.twitter.com/FMvwdUOkfr