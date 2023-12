ŠOK PRIZORI U EVROPI - Sneg paralisao zapad kontinenta: Nemačka, Engleska, Holandija, sada i Slovenija odsečene OD SVETA

Deo Evrope potpuno je paralizovan zbog snega!

U Engleskoj je bez struje ostalo više od 2.500 ljudi, na minhenskom aerodormu bilo je otkazano 560 letova, a u Sloveniji je oboreno drveće sa puteva uklanjalo čak 17 vatrogasnih brigada, piše Kurir.

Europe hasn't seen a snow cover like this since 2010—60% is blanketed in white! ❄️ pic.twitter.com/zuDB1GfkxM — Xavi Ruiz (@xruiztru) 01. децембар 2023.

Letovi na minhenskom aerodromu bili su, zbog velikog snega koji je zahvatio jug Nemačke, obustavljeni sve do juče ujutru. Oko 560 letova, od 880 planiranih, bilo je otkazano iz bavarske prestonice, u kojoj u subotu nije odigran ni fudbalski meč između minhenskog Bajerna i Union Berlina, jer je čuvena Alijanc Arena zatrpana snegom.

Winter (at least the meteorological) barely just started and we were already blessed with a thick blanket of snow ❄️❄️🥳 What an amazing day to spend outside!



Photos by 📸 @rok.leben pic.twitter.com/UyzFTQnR65 — Exploring Slovenia (@ExploringSlo) 03. децембар 2023.

Meteorolozi prognozoraju snežne padavine širom Nemačke sve do polovine decembra. I u Holandiji, na amsterdamskom aerodormu, juče je zbog najavljenog snega otkazano 65 letova. U Engleskoj je sneg napravio kolaps na putevima: kamioni su bili zaglavljeni u snegu, što je izazvalo zastoj u saobraćaju, pa su mnogi vozači spavali u svojim vozilima ili , su prenoćišta portražili u obližnjim školama, crkvama i izviđačkim kolibama.

Jets are literally frozen on the runway in Germany, as Munich has had its largest December snowstorm on record with up to 44 cm (17 in) of snow on the ground.



Incredible scenes.



📸schoko131pic.twitter.com/Rs1XR9yQCG — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) 02. децембар 2023.

Vlasti su izdale upozorenje na pojavu leda u delovima Velsa, severne Engleske i istočne Škotske. Problemi sa snegom nisu zaobišli ni region. U Sloveniji je zbog snega od 180 santimetara kod Triglava došlo do obustave saobraćaja na putevima. Ukupno 17 vatrogasnih brigada poslato je da ukloni drveće koje je palo na puteve ali i na dalekovode, pa su pojedina domaćinstva na severoistoku Slovenije ostala bez struje.