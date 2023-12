HAOS U SKUPŠTINI U TIRANI: Poslanik hteo da zapali parlament (VIDEO)

Planarnu sednicu albanskog parlamenta pratio je žestok okršaj poslanika Demokratske stranke i obzebeđenja, javlja Juronjuz na albanskom jeziku.

Na početku sednice poslanici su stolicama blokirali prolaz predsednici skupštine Lindite Nikole, a kasnije su kamere snimile kako poslanik Demokratske partije Fljamur Noka pokušava da zapali parlament, dok se vidi kako pali čaršave i stavlja ih ispod gomile stolica.

In #Albania, the #parliament continues to be in chaos for two months. Even today, the #opposition MPs caused chaos in the plenary hall. pic.twitter.com/HRysnnus7V