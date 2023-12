OSUMNJIČENI ZA IZAZIVANJE EKSPLOZIJE POGINUO U PRASKU Ispalio 40 projektila u pravcu komšiluka pa zatresao ceo grad (VIDEO)

Eksplozija kuće u gradu Vašingtonu u američkoj saveznoj državi Virdžiniji bila je izolovani incident i nadležni istražuju profile na društvenim mrežama osumnjičenog za izazivanje eksplozije, koji je poginuo u tom incidentu, saopštila je danas policija.

Policija je identifikovala stanara kuće Džejmsa Jua kao osumnjičenog za eksploziju, za koju su svedoci rekli da je potresla obližnje zgrade i izbacila veliki plamen i dim, prenosi Rojters.

Policija je takođe saopštila da nije bilo drugih povređenih.

WATCH: Explosion leveled a house in Arlington, Virginia, as officers tried serve a search warrant



pic.twitter.com/IjawXVrJFF