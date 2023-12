POZNAT IDENTITET ŽRTVE KOJU JE RASTRGLA AJKULA! Žena bila na medenom mesecu, a stradala dan posle venčanja! (VIDEO)

Tek venčana žena iz Bostona, koju je usmrtila ajkula dok je veslala na dasci sa svojim suprugom samo dan posle venčanja, je identifikovana. Loren Erikson Van Vart (44) veslala je u ponedeljak ujutru kraj obale rizorta na Bahamima kada se desio fatalni napad.

Spasilac je primetio šta se dešava i pohitao da joj pomogne. Pokušana je reanimacija, ali je napad teško oštetio ženin desni kuk i ruku, pa je oživljavanje bilo neuspešno.

Na snimcima posle napada vidi se prekriveno telo žrtve na nosilima, koje je potom ubačeno u ambulantno vozilo.

Nije poznato koja vrsta ajkule je usmrtila ženu, mada u tim morima obitavaju tigar i bik ajkule.

A woman from Boston died in the Bahamas on Monday, after she was attacked by a shark while paddle boarding about three-quarters of a mile away from the shore with a family member. https://t.co/PhJW5KkDr7 pic.twitter.com/J0OlNgtKRc