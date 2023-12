'ČUO SAM PRIČE KOJE SU MI SLOMILE SRCE' Netanijahu: Nema mogućnosti da se preostali taoci vrate kućama

Izraelski premijer Benjamin Netanijahu izjavio je da ''trenutno ne postoji mogućnost'' da se taoci koje palestinska militantna grupa Hamas i dalje drži u Gazi ''vrate kući''.

On se sastao sa porodicama talaca koje je prethodno Hamas oslobodio, a kako prenosi Rojters, nekoliko članova porodica koji su prisustvovali sastanku su, kako prenosi Rojters, ogorčeno kritikovali izraelsku vladu.

Jedna neimenovana bivša žena talac, čiji je suprug i dalje u zarobljeništvu, optužila je Netanijahua da mu je važnija politika od preostalih 138 talaca.

- Videla sam Ariju Zalmanoviča (85) kako umire preda mnom. I vi na to nemate ništa da kažete, da želite srušite režim Hamasa? - rekla je ona.

Dani Miran, čijeg sina Omrija su pripadnici Hamasa uzeli kao taoca 7. oktobra zajedno sa oko 240 drugih Izraelaca i stranaca, rekao je da je osećao da sastanak ''vređa njegovu inteligenciju'' i da je izašao usred sastanka.

''Neću ulaziti u detalje o čemu se razgovaralo na sastanku, ali ceo ovaj nastup je bio ružan, uvredljiv, neuredan. Kažu - uradili smo to i to, ali je lider Hamasa Jahja Sinvar taj koji je vratio naše ljude, a ne oni'', rekao je on i istakao da je vlada napravila ''farsu'' oko pitanja talaca.

Netanijahu je rekao da je ''čuo priče koje su mi slomile srce, o seksualnim napadima i slučajevima silovanja, o gladi i žeđi''.

Sastanak je održan u trenutku kada su borbe nastavljene u Pojasu Gaze nakon sedmodnevne pauze u tokom koje je vraćeno više od 100 talaca iz enklave.

