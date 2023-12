KO JE ŽENA S KOJOM JE PRINC VILIJAM VARAO KEJT MIDLTON DOK JE BILA TRUDNA: Bliska je kraljevskoj porodici, a ovo su DETALJI

U novoj knjizi američkog novinara Omida Skobija pod nazivom "Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival", otkrivene su razne pikanterije po pitanju ljubavnog života prestolonaslednika Vilijama (41). Kontroverzi oko britanske kraljevske porodice nikad nije nedostajalo, a iako se ne zna da li su istinite, činjenica je da se o nekim stvarima u zadnje vreme sve glasnije priča.

Jedna od priča koje kruže je i onda da je Vilijam varao Kejt Midlton (41) dok je bila trudna s trećim detetom. Navodno mu je ljubavnica bila nekadašnja britanska manekenka Sara Rouz Henberi (39).

Novinar navodi da su iz Kensingtonske palate učinili sve što su mogli da utišaju špekulacije o prevari, pa su tako pokušavali da nateraju britanski "The Sun" da prestane da kopa po toj priči.

Iz dvora su novinarima obećali druge "ekskluzivne vesti" vezane za kraljevsku porodicu, samo da puste dramu oko Vilijama. U junu 2019. navodno je "The Sun" povukao novinara s te priče. Tabloid se preusmerio na niz drugih priča, koje su imale za cilj da razotkriju sve oko princa Harija i Megan Markl.

Omid Skobi je rekao kako je vrlo oprezan s pričama da je princ Vilijam varao Kejt.

A ko je zapravo Sara Rouz Henberi? Reč je o pripadnici britanskog plemstva, supruzi 7. markiza od Čolmondeleja, Dejvida Čolmondeleja. U braku su od 2009. i imaju troje dece, a bliski su i britanskom dvoru pa su tako prisustvovali sahrani kraljice Elizabete II, a njen sin je bio i na krunisdanju kralja Čarlsa III (75).

Autor: