U kampusu Univerziteta Nevada u Las Vegasu, danas je došlo do pucnjave, saopšteno je iz lokalne policije.

Navedeno je da ima povređenih, prenosi Rojters.

Iz policije nisu saopštili u kakvom su stanju povređeni, ali su apelovali na stanovnike da izbegavaju područje oko kampusa.

BREAKING: There is an active shooter at Nevada’s University of Las Vegas @unlv.



Multiple victims reported. pic.twitter.com/mWDcidVHEq