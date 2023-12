NOVI DETALJI PUCNJAVE U AMERICI - Napadač ubijen, naređena hitna evakuacija stanovništva (VIDEO)

Policijska uprava Las Vegasa saopštila je da je osumnjičeni za pucnjavu u kampusu Univerziteta u Las Vegasu mrtav.

Univerzitetska policija je saopštila da su pucnji zabilježeni u Bim Holu, domu poslovne škole, kao i u studentskom sindikatu škole.

Univerzitetska policija odgovorila je na izveštaje o hicima ispaljenim nešto pre podne u Bim holu, koji se nalazi u blizini poslovne škole Li u blizini zgrade studentskog sindikata, navodi "Nju Jork Post".

BREAKING: There is an active shooter at Nevada's University of Las Vegas @unlv.



