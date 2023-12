PUTIN ODLUČIO DA SE UMEŠA U RAT NA BLISKOM ISTOKU O svemu je pregovarao sa ovim moćnim čovekom!

Ruski predsednik Vladimir Putin i saudijski prestolonaslednik Mohamed bin Salman razgovarali su u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, o daljem razvoju saradnje dve zemlje i o situaciji u Pojasu Gaze.

Bin Salman je pohvalio saradnju Rusije i Saudijske Arabije koja je pomogla, kako je naveo, da se "otklone tenzije na Bliskom istoku", javila je saudijska državna novinska agencija SPA, preneo je Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da su Putin i saudijski prestolonaslednik razgovarali i o izraelsko-palestinskom sukobu i drugim osetljivim pitanjima na međunarodnom nivou.

Peskov je rekao novinarima da još nema govora o zajedničkim mirovnim inicijativama Rusije i Saudijske Arabije, prenele su RIA Novosti.

Sada diplomate dve zemlje razmatraju mogućnost postizanja zajedničkog dokumenta, ali to se tiče bilateralnih odnosa u celini, istakao je Peskov.

On je rekao da su Putin i Bin Salman razgovarali i o saradnji u okviru Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) da bi se međunarodno energetsko tržište održalo na odgovarajućem, stabilnom nivou.



Govoreći o mogućoj poseti Bin Salmana Rusiji, Peskov je rekao da će to biti razrađeno diplomatskim kanalima, a da za sada nema konkretnih informacija.

To je prvi susret ruskog predsednika i prestolonaslednika Saudijske Arabije ove godine.

Međutim, Putin i Bin Salman često razgovaraju telefonski i tokom ove godine komunicirali su pet puta.

Putin se prethodno direktno sastao sa Bin Salmanom takođe u Rijadu u oktobru 2019. godine.

Putin je posetio i Abu Dabi, gde je razgovarao sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.