PUCNJAVA U ŠKOLI U RUSIJI! Ima mrtvih i ranjenih, učenica koja je izvršila zločin oduzela sebi život (VIDEO)

U pucnjavi u školi u Brjansku je povređeno pet osoba, jedna od ranjenih učenica iz odeljenja je preminula, a učenica koja je pucala je izvršila samoubistvo.

To je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije.

RT prenosi da je, prema informacijama gradske uprave, danas u 9.15 gradska dispečerska služba primila je poruku o hitnom slučaju u Gimnaziji broj 5 u Bežickom okrugu.

🇷🇺 #BREAKING: Video of the evacuation of kids from the school in Bryansk, Russia, where the shooting occurred. We remind you that the shooter was a girl of 14 years old. 2 dead, 4 wounded. The shooter committed suicide.#Russia #shooting #Putin #activeshooting #shooter pic.twitter.com/kE5ahFm8h0