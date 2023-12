POPUCALA STAKLA, LJULJAJU SE LUSTERI Prvi snimci snažnog zemljotresa u Meksiku (VIDEO)

Nakon snažnog zemljotresa jačne 5,7 stepeni po Rihterovoj skali koji je pogodio večeras Meksiko, na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi kako je popucalo staklo na prozorima.

- Čudno sam se osetio kada je tlo počelo da se trese, pukli su prozori - stoji u opisu objave na platformi "X" (Bivši Tviter)

Just got hit by a little earthquake in Mexico City



5.5



Felt weird to have the floor shake up like that



Window broke at the piano shop next door pic.twitter.com/r3T1hAfNhB