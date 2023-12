JEZIVO! Trenutak kada je Aleksa Avramović POLOMIO NOGU je ZASTRAŠUJUĆI! (VIDEO)

Košarkaši Partizana pobedili su Olimpiju Milano 82:69 (20:25, 19:19, 22:18, 21:7) u meču 13. kola Evrolige, što im je treća uzastopna pobeda na svom terenu.

Partizan je od 6. minuta igrao bez Alekse Avramovića koji se teško povredio i napustio teren.

Na konferenciji za novinare posle meča trener crno-belih Željko Obradović saopštio je da je reč o prelomu noge.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija trenutka kada je Avramović izvrnuo zglob - jezivo!

Aleksa Avramovic lands his ankle in an uncomfortable situation 🫣 pic.twitter.com/ITMjJ1wpLB