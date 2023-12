'SRBIJA UVEK MOŽE DA RAČUNA NA MAĐARSKU' Orban: Vi stalno doživljavate provokacije

Predsednik mađarske vlade Viktor Orban izjavio je danas da ukoliko Evropski savet uključi Briselski i ohridski sporazum u pregovarački okvir, iako se Srbija tome protivi, Beograd uvek može da računa na Mađarsku.

On je to rekao u intervjuu za Tanjug na pitanje šta ako do toga dođe na samitu EU-Zapadni Balkan koji će se održati sledeće nedelje u Briselu, iako se Beograd tome protivi.

- To je veoma komplikovano pitanje i Srbija uvek može da računa na Mađarsku - rekao je Orban. On je rekao i da je trenutna situaciija na KiM veoma složeno pitanje i da ne bi da sudi o situaciji, osim jedne kratke rečenice.

- Ono što sam u poslednjih nekoliko godina primetio jeste da vi Srbi stalno doživljavate provokacije. To je provokacija. I možete dobro da reagujete, ili niste svesni provokacije, ali kakva god da je vaša reakcija, ne zaboravite da je polazna tačka provokacija. Imamo manjine u mnogim zemljama, a znamo kako većina može da provocira manjinu. Dakle, razumemo obrazac, kako se to dešava, na toj teritoriji. To je razlog zašto podržavamo srpsku manjinu koja tamo živi. Spreman sam da učinim sve što mogu. Čak smo i mi pretrpeli neke fizičke gubitke u najnovijim sukobima lokalnih grupa. Ali bez obzira na to, i dalje pružamo veliku podršku. To je prva stvar. Drugo, mislim da je dobro što vaša diplomatija insistira na međunarodnom pravu, jer je međunarodno pravo na vašoj strani. A ovim pitanjem se ne može upravljati bez prihvatanja međunarodnog prava. Ne možete zanemariti međunarodno pravo. Zato treba da insistirate na tome. Osim toga, ne zaboravite da u Evropskoj uniji postoji pet zemalja koje nisu prihvatile status (tzv.) države Kosovo. Dakle, to je otvoreno pitanje. Moramo da pregovaramo o tome. Što se tiče toga da li imamo šansu da se dogovorimo ili ne, nisam dovoljno dobar prorok da odgovorim na to pitanje. Ali znam da treba da uradimo sve što možemo da bismo konačno pronašli rešenje - izjavio je Orban.

