Opasna prevara sa narukvicom čeka turiste u Parizu: Student je detaljno objasnio - UŽASNO JE

Svake godine milioni ljudi hrle u Pariz da vide Ajfelov toranj i pijuckaju kafu u jedinstvenom ambijentu. Ali nedavno su posetioci upozoreni da budu posebno oprezni jer se sve više uličnih prevara pojavljuje u francuskoj prestonici.

Sada je italijanski turista u Monmartru u Parizu upozorio na zastrašujuću novu prevaru kojoj je postao žrtva usred dana.

Fabricio Moroni, preselio se u Pariz da uči francuski u septembru ove godine. Kako inače objavljuje video sadržaj o svojim doživljajima na putovanju, i ovoga puta je napravio video u kojem prepričava svoje strašno iskustvo i kako je pobegao. Snimak je videlo više od 640.000 ljudi za samo nekoliko dana, a mnogi drugi u komentarima otkrivaju da su bili u sličnoj situaciji.

Crvenog lica i suznih očiju, rekao je gledaocima: "I meni se desilo, mislim da se to dešava svakome jednom u životu u Parizu, ali da, bio sam žrtva prevare sa narukvicom. Izvinite zbog očiju i glasa, ali sam nekako šokiran, baš je bilo zastrašujuće."

Objasnio je da je bio sa prijateljicom i silazio niz stepenice, a kad su stigli do dna, desila im se neprijatnost.

"Vidim ovog čoveka kako mi prilazi i bio je veoma zastrašujući jer je veoma visok. Došao je kod mene i rekao: 'uzmi, uzmi'. Ponavljao sam: 'Ne, hvala, ne, hvala', sve dok me nije agresivno zgrabio za ruku. Bolelo me je. Rekao je: 'To je simbol prijateljstva, uvredljivo je ako to ne prihvatiš', i što bih se više opirao tome, onda bi više muškaraca, drugih prevaranta, krenulo prema meni.

Kada je Fabricio počeo da shvata da ga okružuju, drugi muškarci koji su bili sa prevarantom počeli su da se javljaju.

Drugi čovek je rekao: "'Poštuj ga, poštuj ga. Ostani miran.' Rekao sam da ga poštujem, samo da ne želim narukvicu: 'Molim te, pusti me'."

"U vreme kada sam ovo rekao, oko mene je bilo šest ili sedam muškaraca i ja sam bio usred njih. Ruka mi je i dalje bila blokirana, novčanik sam imao u džepu, a telefon u drugom džepu. Bila im je potrebna sekunda da me opljačkaju i jednostavno da odu. Nije bilo nikoga, ni policije."

Italijan je ocenio da ovo ne može biti prvi put da su to uradili.

"U jednom trenutku sam imao tu snagu, ne znam ni šta da kažem, hrabrost, da kažem da me pusti i uspeo sam da odgurnem dvojicu u stranu i pobegnem. Trčao sam za život, ne osvrćući se. Zato vas molim, budite pažljivi ako ikada odete u Monmartr."

Zastrašujući incident dogodio se na stepeništu crkve Sakr Ker na Monmartru - popularnoj oblasti za turiste.

Upozorio je: "Pobrinite se da se spustite spoljnim stepenicama, onim sa strane, a ne centralnim koje sežu do samog dna i ostanite bezbedni. Ako ikada vidite da vam neko prilazi sa narukvicom, samo bežite."

Fabricio je za MailOnline rekao da je iskustvo bilo vrlo uznemirujuće.

Bilo je veoma šokantno, idem na ovo mesto svaki drugi vikend i nije mi palo na pamet da će se ovo dogoditi, ali obično idem drugim stepenicama.

"Obično idem okolo i idem spoljnim stepenicama, ali ovog puta nisam razmišljao o tome. Bio sam u društvu i sve se dogodilo za nekoliko sekundi. Nisam imao vremena da obradim šta se dešava".

