'Rekli su mi da je zimski grip, pa sam završio u komi' Lekari nisu prepoznali prave simptome

Simptomi raznih bolesti umeju da nas zavaraju ali čim ih prepoznamo trebalo bi da se javimo lekaru.

Devan Hopkins (24) je u oktobru prošle godine počeo čudno da se oseća, pa je posetio svog lekara koji mu je rekao da su to simptomi gripa. Ipak, "grip" nije prolazio pa je posle nekoliko nedelja počeo da oseća strašne glavobolje ali i iscrpljenost. Lekari ništa povodom toga nisu uradili, a glavobolje su se samo pogoršavale. Nisu stručnjaci ni tome pridavali veliki značaj, ali su ga poslali na dva testa krvi i prepisali mu lekove protiv migrene. Počeo je da gubi na težini pa je za kratko vreme izgubio četiri kilograma, piše "Express".

Devan nije odustajao od normalnog načina života, pa je sa devojkom otišao u Prag. U početku se dvoumio da li da se otisne na put, ali je ipak prevagnula želja za avanturom posle koje se vratio kući "mršav i bled".



- Kada su me roditelji videli, bili su šokirani i mnogo zabrinuti. Kada sada gledam te slike, zaista sam bio jako mršav i za kratko vreme sam izgubio kilograme. Uvek sam bio zdrav i u formi da mi je sada čudno što često posećujem lekare - kaže Devan.

