ŠOKANTNO! Penzioneri OVE ZEMLJE se sve češće drogiraju, a imaju JEZIV NADIMAK!

Broj starijih ljudi koji se leče zbog zloupotrebe kokaina naglo je porastao u Ujedinjenom Kraljevstvu prošle godine.

Osobe starije od 60 godina, nazvane "srebrni šmrkači", primljene su u hitnu pomoć 540 puta.

Ono što je još neverovatnije jesu sledeće brojke. Naime, u pitanju je 85 osoba starosti od 70 do 79 godina, a 11 u 80-im.

Dr Matin Durani, klinički stručnjak iz britanske grupe za lečenje zavisnosti rekao je da te brojke sugerišu da upotreba kokaina može da ima štetan učinak na korisnike svih uzrasta.

“Korisnici kokaina u svojim 60-im, 70-im i 80-im možda nisu navikli na snagu droge koja je dostupna na tržištu poslednjih nekoliko godina. To je dovelo do većih problema direktno povezanih sa njihovim celokupnim mentalnim zdravljem”, naveo je on.

Mnogi od onih koji su primljeni pretrpeli su predoziranje ili napade, ali i brojna depresivnma stanja.

Ono što je još alarmantnije u odnosu na prethodne podatke je i činjenica da su bila i dva slučaja lečenja dece mlađe od devet godina, koja su verovatno pronašla kokain u svojim kućama i slučajno ga uzela.

Britansko Ministarstvo zdravlja je zabeležilo 12.082 prijema između 2022. i 2023, što je 81 odsto više nego pre 10 godina, kada je registrovano 6.680 slučajeva.

Sve veći broj sredovečnih i penzionera koji koriste kokain nazvan je “usponom srebrnih šmrkača”.

Britanija se sada smatra evropskom prestonicom kokaina.

