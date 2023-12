POGLEDAJTE! NESTVARAN SNIMAK SA AERODROMA U TEL AVIVU ŠIRI SE MREŽAMA: Gvozdena kupola obara rakete Hamasa dok putnički avion sleće (VIDEO)

Video sletanja putničkog aviona na glavni izraelski aerodrom dok protivraketni sistem obara rakete Hamasa pored njega postao je viralan na internetu.

Izraelska televizija je u petak uveče prikazala snimak aviona koji se približava aerodromu "Ben Gurion" dok je protivraketni sistem Gvozdena kupola noću obarao rakete iz Pojasa Gaze.

Većina međunarodnih avio-kompanija otkazala je letove za Izrael iz bezbednosnih razloga posle 7. oktobra, kada je počeo sukob između Izraela i Hamasa.

Video from tonight shows a passenger aircraft landing at Ben Gurion airport of #TelAviv during rocket attack of #Hamas terrorist organization. You can see Tamir interceptor missiles launched by #IronDome Air Defense systems of #Israel Defense Force hunting the rockets one by one. pic.twitter.com/kPDORS8NI6