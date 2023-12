MALTRETIRAO KOMŠIJE DO BESVESTI, A ONDA JE ZBOG OVOG SNIMKA OSUĐEN NA OSAM GODINA ZATVORA! Evo šta je uradio tokom suđenja!

Belac iz Nju Džerzija plakao je u petak na sudu nakon što je osuđen na osam godina zatvora zbog rasnog zlostavljanja svojih komšija Afroamerikanaca.

Snimak Edvarda Metjuza (47) postao je viralan u julu 2021. na kojem se vidi kako on vređa komšiju na rasnoj osnovi, a potom i pljuje po njemu.



Kasnije se pokazalo da je Metjuz godinama terorisao crnce koji su živeli u njegovom komšiluku.

Žrtve su ispričale kako je Metjuz gađao njihove automobile BB kuglicama za Ersoft, nazivao ih ‘majmunima‘, stavljao izmet na njihova imanja i slao im preteće e-mailove i pisma.

Metjuz se u petak, u okovima i lisicama, odeven u narandžasti zatvorski kombinezon, izvinio za svoje ‘bezosećajne reči bez poštovanja‘, saopštili su mediji

Izrazio je da se kaje jer su njegovi postupci uništili njegov brak i povredili njegovu porodicu, rekavši da je njegova supruga podnela zahtev za razvod i prodala njihovu kuću.

NEW: New Jersey man Edward Mathews sobs in court after getting sentenced to eight years in prison for harassing, abusing, spitting on and terrorizing his black neighbors.



In a viral video, Mathews is seen calling his neighbors “monkeys” and the “n”word.



It was later discovered… pic.twitter.com/6G0tumb2CL