POLOVINA STANOVNIKA GAZE JE GLADNO! UN upozorava na katastrofu u ratnom području

Visoki zvaničnik Svetskog programa Ujedinjenih nacija za hranu upozorio je danas da polovina stanovništva u Pojasu Gaze gladuje zbog oružanih borbi između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas.

Zamenik direktora Svetskog programa UN za hranu Karl Skau izjavio je da je samo deo potrebnih zaliha mogao da uđe u Pojas Gaze i naveo da "devet od 10 ljudi ne može da jede svaki dan", prenosi BBC.

"Uslovi u Pojasu Gaze učinili su isporuke pomoći skoro nemogućim", istakao je Skau i dodao da je otvoren samo granični prelaz Rafa prema Egiptu, preko kojeg u palestinsku enklavu stižu ograničene količine pomoći.

Izraelske snage tokom noći nastavile napade na Džabaliju i Kan Junis

Izraelske snage su tokom noći nastavile napade na Džabaliju u severnom delu Pojasa Gaze i Kan Junis na jugu te oblasti, javljaju palestinski mediji. Izraelska vojska ranije je pozvala palestinske civile da napuste veći deo područja oko grada Kan Junis zbog žestokih borbi koje se vode, prenosi Rojters. Ministarstvo zdravlja u Gazi u subotu je saopštilo da je u izraelskim napadima na Pojas Gaze od 7. oktobra stradalo 17.700 Palestinaca.

IDF: Stradalo još pet izraelskih vojnika u Pojasu Gaze

Izraelska vojska (IDF) saopštila je danas da je još pet njenih vojnika stradalo u Pojasu Gaze u borbama protiv palestinske militantne grupe Hamas. Četiri vojnika su ubijena na jugu Gaze, dok je peti vojnik podlegao povredama koje je zadobio tokom borbi 7. oktobra, navedeno je u objavi IDF-a na društvenoj mreži X. Od početka sukoba sa Hamasom 7. oktobra poginulo je oko 90 izraelskih vojnika.

Direktor Jad Vašema: Antisemitizam bilo koje vrste mora da bude zabranjen

Direktor memorijalnog centra Jad Vašem Dani Dajan poručio je danas da antisemitizam bilo koje vrste mora da bude zabranjen.

"Antisemitske izjave, ne samo pozivi na masovna ubistva Jevreja, moraju biti zabranjene", napisao je Dajan na društvenoj mreži X, prenosi Tajms of Izrael.

On je, reagujući na dešavanja na univerzitetima u SAD, ocenio da "čak i ako sada pozivi na genocid nad Jevrejima postanu zabranjeni na američkim univerzitetima, to je veoma niska granica kojom ne treba biti zadovoljan".

Predsednice Harvarda, MIT-a i Univerziteta u Pensilvaniji ove nedelje su svedočile pred američkim Kongresom, a njihovo saslušanje je izazvalo veliku pažnju američke javnosti jer su sve tri izbegle da odgovore na pitanje da li studente koji pozivaju na genocid nad Jevrejima treba kazniti, rekavši da to "zavisi od konteksta".

Izrael negira da su mu SAD dale rok da okonča vojnu operaciju u Gazi

Izrael je odbacio medijske navode da je administracija američkog predsednika Džozefa Bajdena zatražila od Tel Aviva da do kraja godine okonča vojne operacije u Pojasu Gaze.

"Amerikanci nisu dali kranji rok, a i oni sami su negirali da je to tačno. Amerikanci shvataju da nisu u poziciji da kažu izraelskim odbrambenim snagama koliko vremena je potrebno da se ostvari cilj. Ostvarivanje ciljeva se ne može meriti nedeljama ili mesecima, a izraelska vojska će doći do bilo koje tačke u Gazi do koje želi", rekao je savetnik za nacionalnu bezbednost Izraela Cahi Hanegbi za Kanal 12.

On je dodao da je vojna operacija bazirana na razumevanju da je Izrael krenuo u poteru za Hamasom sa zakašnjenjem od 17 godina.

Autor: