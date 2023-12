JAK ZEMLJOTRES POGODIO PERU: Izmereno čak 5,8 Rihtera blizu obale u centralnom delu zemlje

Zemljotres jačine 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je danas Peru.



Rojters prenosi navode Evro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) da se potres dogodio u blizini obale Perua u centralnom delu zemlje.

- Zemljotres je bio na dubini od deset kilometara - saopšteno je iz EMSC.

Na nalogu EMSC na društvenoj mreži X (bivši Tviter) objavljeno je da je potres, koji je trajao šest sekundi, bio jačine 5,7 Rihtera.

