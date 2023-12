Jutjuber, bloger i novinar sa čileanskim i američkim državljanstvom Gonzalo Lira, o čijoj sudbini je Ilon Mask prethodnog dana pitao ukrajinske vlasti, uhapšen je pod optužbom da je opravdavao postupke Rusije, saopštila je Služba bezbednosti Ukrajine (SBU).

- U maju 2023, SBU je razotkrio blogera u Harkovskoj oblasti sa dvojnim državljanstvom (Čile i Sjedinjene Države), koji je sistematski širio prorusku propagandu na društvenim mrežama - citira ukrajinska Strana predstavnika službe bezbednosti.

Prema njegovim rečima, Lira je ukrajinsku vladu nazvao "neonacističkom" i optužio Oružane snage Ukrajine za granatiranje sopstvene teritorije.

