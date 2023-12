NAPRAVILA RAČUN U VREDNOSTI GARSONJERE U BEOGRADU: Kad joj je konobar prišao, umalo se SRUŠILA, evo gde je bila greška

“Ako nije na mrežama, nije se ni desilo”. Ovako glasi popularni moto koji obožavaju mnogi ljudi na Fejsbuku, Instagramu, TikToku...

Nebitno gde se nalaze objaviće fotografiju ili dve, a to podrazumeva i odlazak u restoran. Jedna žena, međutim, umalo je skupo platila slikanje svog obroka.

Gospođa Vang došla je s prijateljem u popularni restoran u gradu Kunmingu na jugozapadu Kine.

Naručili su lokalne specijalitete, a onda je odlučila da napravi par fotografija i objavi ih na WeChatu (kineska verzija Instagrama).

I dok je uživala u ukusnoj hrani prišao joj je konobar, pokazao račun i zatražio da potvrdi narudžbinu vrednu 430.000 juana (oko 58.000 evra)!

Žena umalo nije pala u nesvest kada je shvatila da je preko QR koda na njenom stolu naručeno 1.850 porcija pačetine, 2.580 porcija lignji i 9.990 porcija škampi.

