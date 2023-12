SAD su stavile veto na rezoluciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o trenutnom prekidu vatre u Gazi. Za rezoluciju je glasalo 13 članova SB UN uz jedan uzdržan i jedan glas protiv, prenosi Bi-Bi-Si. SAD, stalna članica Saveta bezbednosti UN, jedina je država koja je glasala protiv, što znači da rezolucija nije prihvaćena u Savetu bezbednosti.

Novinarka Jadranka Hrisafović kaže da se predsednik UN jasno svrstao na stranu agresivnog, palestinskog Hamasa, a Izrael je sasvim odlučan da se borbom eliminiše ta teorirstička organizacija.

- Ako je iko stavio u poziciju palestinski narod, u stradanja koja niko ne negira, to su Hamasovi operativci... Mnogo pre same intervencije, Izrael je jasno dao na znanje šta će slediti, Napravio se onakav masakr, onakvo krvavo zlostavljanje, koje je zabeleženo u Jasenovcu... Nije prevelik Jasenovac za tu priču... Ovde se ženama iz utroba vadio plod... - rekla je novinarka.

Moja porodica je propatila od sličnoh stvari, kao što su fašisti, ustaše i ostali, dodala je ona.

- Pre nego što se Hamas odlučio na taj korak, svi su znali šta će uslediti - kaže Hrisafović.

Prof dr. Boris Bratina sa Univeziteta u Kosovskoj Mitrovici ističe da staviti VETO znači staviti se na jednu stranu.

- Sednica Saveta bezbednosti izgledala je jalovo. Razumno je bilo da se napravi bilo kakav korak. Mešutim, jasno je da Izrael želi da uništi Hamas. Pitanje je koliko će palestinaca ubiti dok uništavaju Hamas.

- To da vi toliko ljudi ubijete, i da se to nastavlja, to je ono mučno. Niko ne pravi pitanje oko toga da li se sukobljavaju... - rekao je Bratina.

