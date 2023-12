Milijarder Ilon Mask podržao je mišljenje američkog biznismena Dejvida Saksa, koji je rekao da će Ukrajina izgubiti još teritorija ako odbije pregovore.

Saks je napisao na Iksu da je Ukrajina „zauvek izgubila Krim, Donjeck, Lugansk, veći deo Hersonske oblasti i Zaporožje“.

Prema njegovom mišljenju, ako Kijev sada ne zaključi „mirovni sporazum“, izgubiće i Harkov, Odesu, „ostatak Hersonske oblasti i još mnogo toga“. On je dodao da „razmetljive patriote“ misle da pomažu Ukrajini, a samo je komadaju.

Ukraine has lost Crimea, Donetsk, Luhansk, most of Kherson, and Zaporizhzhia forever. If it doesn’t negotiate a peace deal now, it will also lose Kharkiv, Odesa, the rest of Kherson, and more. The flag wavers who think they’re helping Ukraine are just dismembering it.