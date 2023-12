VELIKI ZEMLJOTRES OD 9 RIHTERA POGODIĆE ISTANBUL! Zastrašujuće upozorenje poznatog turskog seizmologa

Prof. dr Naci Gorur, vodeći turski seizmolog upozorava da Istanbulu preti razoran zemljotres od čak 9 stepeni Rihtera, a najgore će proći evropski deo tog grada.

Nakon zemljotresa u Kahramanmarašu od 6. februara, koji su nazvani katastrofom veka, sve oči su bile okrenute ka građevinskom fondu u Istanbulu i počele su da se preduzimaju mere predostrožnosti i ubrzanje urbane transformacije.

Zemljotres jačine 5,1 stepen Rihterove skale koji se dogodio prošle nedelje kod obale Gemlik-Mudanja u Mramornom moru bio je srceparajući.

A novo upozorenje stiglo je od seizmologa Naci Gorura.

Profesor Gorur kaže da postoji bojazan od velikog zemljotresa čak i u Istanbulu. Ako se predviđanja magnitude 9 ostvare, zemljotres će biti razoran i pogoditi čak i dobro izgrađene strukture.

"Zamislite traku od prvih 10 kilometara koja počinje od obale Mramornog mora. Tamo će biti više problema, jer se očekuje da će intenzitet zemljotresa dostići 9 Rihtera od zaliva Horn do Silivrije", rekao je on.

Postoje različiti komentari stručnjaka, ali Gorur godinama upozorava na ovaj scenario koji se veoma razlikuje od njihovih.

"Neću da navodim imena, ali oni nisu stručnjaci. Nisu ni naučnici. Kada kažete ekspert, mora da ste proučavali temu o kojoj govorite, vršili zapažanja, prikupljali podatke, ispitivali i interpretirali te podatke, propuštali ih kroz naučni filter, a vaš rad mora biti objavljen u međunarodno uglednom časopisu. Ovo je naučna studija i stoga nešto što može da uradi samo stručnjak", rekao je on.

"Planeta se ne ponaša onako kako neko misli"

Turska je, posle katastrofalnih zemljotresa 6. februara, sada skrenula pažnju na Istanbul i njegov građevinski fond, kako bi imala plan prevencije i ubrzala urbanu transformaciju grada.

"U geologiji se skoro sve raspravlja u smislu procenta verovatnoće. Ne možemo tačno reći kako se planeta ponaša, to nije kao matematika. Uvek bi trebalo reći 'možda'. Možda se neće desiti jer neće biti sutra, ali biće za tri dana. Planeta se ne ponaša onako kako neko misli. Parsons je uradio studiju 2000. Bilo je i turskih naučnika. Dok su radili tu studiju, ispitivali su zemljotrese u geološkom periodu. Ispitivali su korist od akumulacije stresa. Prema rezultatima proračuna prenosa napona, verovatnoća da će se zemljotres desiti u roku od 30 godina nakon 1999. godine je 64 odsto. Ovo je veoma velika verovatnoća. Ove godine Parsons je ovo revidirao i obratio nam se iz SAD. Kao rezultat njegove revizije, ova verovatnoća se smanjila na 47 odsto", rekao je on.

Profesor objašnjava i da su stene s azijske strane Istanbula mnogo tvrđe u odnosu na one s evropske.

"Zamislite to kao stari sir i svež sir. Mesto gde se gradi na evropskoj strani nema dovoljno kvalitetne stene. To su peščane, slabe stene sa vodom u njima. Evropa je u ovoj situaciji. Azija je sušta suprotnost. Ovo u velikoj meri utiče na građevinski fond i otpornost tokom zemljotresa", objašnjava on.

